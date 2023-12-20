«الدقهلية» تتسلم سيارة متنقلة لتقديم خدمات الكارت المتكامل لذوي الهمم

أعلنت محافظة الدقهلية استلام السيارة المتنقلة «خدمات مصر» لتقديم خدمات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة، والتي من المقرر وجودها أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة المنصورة

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان إلى أن استلام السيارة جاء في إطار توجيهات الدولة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم والقدرات الخاصة، وتلبية كافة مطالبهم ورفع المعاناة عنهم وتيسير الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لهم.

توفير سيارة متنقلة

وأكدت محافظة الدقهلية أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي من خلال تقديم كافة الخدمات المختلفة لهم سواء رعاية صحية أو الحصول علة سيارات مخصصة لهم تيسيرا عليهم في التنقل أو صرف معاشات شهرية لهم.

وأشارت إلى أن الهدف من سيارة خدمات مصر هو التيسير علي ذوي القدرات الخاصه في سداد رسوم التقييم الوظيفي للحصول علي كارت الخدمات، من خلال دفع الرسوم المقرره عن الذهاب إلى البنوك أو مكاتب البريد لدفع الرسوم لرفع المعاناة عنهم واختصار للوقت.