وصول 400 من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح كتب: منتصر سليمان 02:33 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023 معبر رفح أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بوصول 400 من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: شيماء البرديني: معبر رفح شاهد على بطولات مصر في ملف قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 4367 شاحنة من معبر رفح البري إدخال 6 شاحنات وقود إلى غزة من معبر رفح وصول 40 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الرئيس السيسي استجاب له.. الطفل الفلسطيني لؤي يصل معبر رفح للعلاج في مصر معبر رفح غزة قطاع غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان