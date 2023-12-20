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«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون أعلنوا استعداداهم لمواجهة أي تحالف عسكري يصل للمياه اليمنية

كتب:

منتصر سليمان
02:50 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليمن

إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليمن

قال إياد الموسمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من اليمن، إن هناك تحركات جديدة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بتشكيل تحالف دولي، وذلك بعد ارتفاع وتيرة هجمات الحوثيين على السفن والباخرات المتجهة عبر مضيق باب المندب وخليج عدن.

وأضاف أن الحكومة اليمنية لم تعلق على هذا البيان، ولم تنضم إلى هذا التحالف، وإن كان هناك أنباء أن لها حق السيادة في حماية الملاحة الدولية وحماية سواحلها باعتبارها أنها صاحبة القرار.

وتابع أن هناك مواقف كثيرة طالعناها أمس للحوثيين، وتحدثوا عن استعداداهم لمواجهة أي تحالف عسكري قد يشكل أو أي عمليات عسكرية قد تصل إلى السواحل اليمنية أو المياه الإقليمية اليمنية.

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