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مصر ترحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي

كتب:

أ ش أ
11:26 ص | السبت 15 أبريل 2023
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

رحبت مصر، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، إلى ما يمثله تبادل الأسرى من خطوة إيجابية وهامة، تتطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن، ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام.

وأكّد دعم مصر الكامل لأي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق.

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