«برلمانية الشعب الجمهوري»: الحياة السياسية حصدت مكاسب كبيرة من الانتخابات

قال إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشهد الانتخابات الرئاسية كشف عن الدور البارز للأحزاب في الحياة السياسية.

وأكد في بيان صحفي أن الأحزاب في مصر لديها رغبة كبيرة في التوسع والعودة مرة أخرى لتقديم خدماتها، وعرض برامجها ورؤيتها والكشف عن هويتها السياسية والتوسع في قاعدتها الشعبية من خلال استغلال حالة الزخم السياسي الذي يشهده الشارع المصري منذ انطلاق السباق الرئاسي.

فرصة لتأهيل الكوادر

وأشار إلى أن هناك رغبة كبيرة في التفاعل بإيجابية مع الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وهي فرصة لتأهيل الكوادر والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية.

مكاسب كبيرة للأحزاب

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن هناك مكاسب كبيرة للأحزاب يجب العمل على استغلالها بشكل أسرع، تتضمن مكاسب شعبية وسياسية، مشددا على ضرورة دعم الأحزاب لتمارس دورها في الانتخابات القادمة.

وأشار إلى أنه حان الوقت لأن تتطور الأحزاب السياسية برامجها ورؤيتها، بما يتواكب مع هذا الزخم الواسع وحالة النضج و الوعي الكبيرة التي يشهدها الشارع المصري.