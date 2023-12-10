«برلمانية الشعب الجمهوري» تطالب المصريين بالنزول للمشاركة في الانتخابات

أدلى النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «لا يجب أن يفقد أي مواطن حقه الدستوري في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتباره حق من الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور والقانون لكل مواطن».

وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، جهود الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة العامة للاستعلامات وقضاة مصر ورجال الشرطة، لتنفيذ وتأمين الانتخابات الرئاسية بما يليق بحجم ومكانة مصر والمواطن المصري، وحرصهم على تقديم كل التسهيلات اللازمة لجموع المواطنين من جميع الفئات، وعلى رأسها كبار السن وذوي الهمم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وطالب جموع الناخبين المصريين في الداخل بأن يحذو نهج المصريين في الخارج والذين قدموا صورة مشرفة عن مصر وشعبها، وأكدوا للعالم أن لهذا الوطن شعبٌ واعٍ لا يتخلى عن حقوقه ويؤدي واجباته تجاه الوطن على أكمل وجه، ولا يتأخر أبدًا عن تلبية نداء الوطن.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية تمثل استحقاقا دستوريا مهما يتطلب مشاركة فئات الشعب، لكي نثبت لكل العالم أن المصريين قادرين على المشاركة بكل كثافة، ويختاروا رئيسهم بديمقراطية وحرية كاملة.