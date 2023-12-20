مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بعد قليل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بعد قليل، وذلك بعد أن شهد مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

يشرح خلال المؤتمر رئيس الوزراء، ما تمّ في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتمّ التوقيع عليها.