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مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بعد قليل

كتب:

أسماء زايد
02:40 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بعد قليل، وذلك بعد أن شهد مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

يشرح خلال المؤتمر رئيس الوزراء، ما تمّ في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتمّ التوقيع عليها.

 

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