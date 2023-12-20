جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في السويس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول.

وأعلنت موعد إجراء وجدول امتحانات الصفين الرابع والخامس للمستوى الرفيع، إذ حددت المديرية موعد انطلاق الامتحانات في يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 ، وتبدأ اللجان في التاسعة صباحًا.

وتضمن إعلان مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي، كما يلي:

الثلاثاء 2 يناير: مدة اللجنة للغة العربية والخط والإملاء ساعتين ونصف

الأربعاء 3 يناير: مدة اللجنة لمادة العلوم ساعة ونصف في الفترة الأولى، ومدة اللجنة لمادة المهارات المهنية ساعة ونصف في الفترة الثانية

الخميس 4 يناير: مدة اللجنة لمادة الرياضيات ساعة ونصف في الفترة الأولى، وامتحان ict في الفترة الثانية ومدة اللجنة ساعة ونصف

الثلاثاء 5 يناير: امتحان مادة الدراسات ومدة اللجنة ساعة ونصف في الفترة الأولى، وامتحان مادة التربية والدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف

الأربعاء 6 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدة اللجنة ساعة ونصف

امتحانات المستوى الرفيع

حددت مديرية التربية والتعليم في السويس مواعيد امتحانات المستوى الرفيع على النحو التالي:

- يتم امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 24 ديسمبر.

- يتم امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم التصحيح بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من جميع الامتحانات، وسيتم الإعلان عن النتائج، ومنع حيازة الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين.