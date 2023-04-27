امتحانات الترم الثاني في شهر مايو 2023 بالسويس.. جدول الصفين الرابع والخامس

أعلنت مديرية التربية والتعليم، في محافظة السويس، جدول امتحانات الترم الثاني في شهر مايو 2023 للصفين الصف الرابع والخامس الابتدائي بمدارس المحافظة التابعة للإدارات التعليمة الثلاث، وموعد إجراء وجدول امتحانات المستوى الرفيع، والمواد العملية

امتحانات الترم الثاني في شهر مايو 2023 بالسويس

حددت مديرية التربية والعليم بالسويس، موعد امتحانات الترم الثاني في شهر مايو 2023، وجاء جدول الصف الرابع والخامس الابتدائي بأن تبدأ جميع اللجان في التاسعة صباحاً اعتبارا من يوم السبت 6 مايو 2023 وذلك على النحو التالي:

السبت 6 مايو: مادة اللغة العربية والخط والإملاء مدة اللجنة ساعتين ونصف فترة أولى، الفترة الثانية مادة التربية والدينية لمدة ساعة ونصف.

الأحد 7 مايو: مادة العلوم العلوم لمدة ساعة ونصف فترة أولى، والمهارات المهنية، لمدة ساعة ونصف فترة ثانية.

الإثنين 8 مايو: مادة الدراسات لمدة ساعة ونصف فترة أولى، والفترة الثانية ict لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 9 مايو: اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 10 مايو: امتحان مادة الرياضيات مدة اللجنة ساعة ونصف.

امتحانات الترم الثاني في شهر مايو 2023 بالسويس

حددت مديرية التعليم بالسويس موعد انطلاق امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الاولى، وفقا المواعيد الصيفية 2023، يوم السبت 29 أبريل الجاري فيما يكون موعد إجراء امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 30 أبريل الجاري

ووجهت المديرية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن يتم التصحيح بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من كافة الامتحانات.