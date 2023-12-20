تفاصيل دعم ورش الذهب.. مليون جنيه قرض من البنك الزراعي و«التموين»

شهدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، أولى الاجتماعات التحضيرية الخاصة مع أصحاب ورش الذهب بمنطقة الجمالية بالقاهرة لعرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية، وذلك من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لدعم وتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتي حتى مليون جنيه لشراء المعدات والآلات أو شراء الخامات أو لسداد أجور العاملين والفواتير الحكومية.

تفاصيل تمويل ورش الذهب بمليون جنيه

وقال اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إنَّ دور المصلحة في تمويل ورش الذهب هو الاشراف على المتقدمين من النواحي الفنية والرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالبنك الزراعي المصري والتأكد من قدرة الورشة على الالتزام بسداد قيمة أقساط التمويل المقدم لنحو 50 ورشة عاملة في صناعة الذهب بالجمالية كمرحلة أولى مستفيدة من التمويل المالي عبر البنك الزراعي المصري، مؤكدا أنه مستهدف الوصول إلى 250 ورشة مستفيدة من التمويل المالي الخاص بمشروع ورشتي، مؤكّدًا أنَّ تطوير أداء العمالة المتخصصة بهذه الورش الورش هي بمثابة التمهيد لمدارس التدريب في مدينة الذهب العالمية والمستهدف إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «سليمان»، أنَّ القرض المالي المقدم من البنك الزراعي المصري، يعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الورش والوصول بحجم المشغولات الذهبية المصنعة بتلك الورش إلى المستويات التي يمكنها من منافسة السوق العالمية، بما ينعكس بالإيجاب على المستهلك المحلي ودعماً لزيادة معدلات التصدير وخفض المصنعية في السوق المحلية.

من جهته، قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، إنَّ مشروع ورشتي يسهم في تشغيل عدد كبير من الشباب مما يسهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة في السوق المحلية، إضافة للحفاظ على الكوادر الفنية الماهرة في هذه الصناعة الهامة.

وقال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إنَّ 250 ورشة عاملة في صناعة الذهب تنتج أكثر من 60% من إجمالي المشغولات الذهبية في السوق المحلية، لذا يعد البروتوكول الموقع مع البنك الزراعي المصري نقطة هامة في استمرارية إنتاجها بما يسهم في زيادة حجم نشاطها التجاري بالسوق المحلية.