«التموين» تتعاقد على استيراد 50 ألف طن سكر خام: تصل في فبراير المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، إتمام تعاقدها على كمية 50 ألف طن سكر خام مستورد، من المقرر وصولها خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024؛ لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر.

إنتاج السكر

وذكرت وزارة التموين، في بيان لها منذ قليل، أن التعاقد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية، فضلا عن بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل، مما يزيد ويعزز من المخزون الاستراتيجي.