تكريم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية في الدقهلية

نظمت محافظة الدقهلية، حفلا لتكريم أوائل طلاب الشهادة الإعدادية 2023 /2024 في المسابقة التي شاركت بها الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وكرمت الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى، وهم من إدارات «بلقاس - السنبلاوين - شربين - منية النصر».

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها، أن الحفل جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم العلم وتطوير التعليم وتكريم المتفوقين علميا.

وأضافت محافظة الدقهلية، أن مراكز المسابقة جاءت كالآتي:

- المركز الأول: مدرسة الدمايره للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلقاس التعليمية

- المركز الثاني: حصلت عليه مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنات التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية

- المركز الثالث: حصلت عليه مدرسة حسين خضير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شربين التعليمية

- المركز الرابع: حصلت عليه مدرسة الشهيد عصام الحسيني الإعدادية التابعة لإدارة منية النصر علي المركز الرابع

وأكدت المحافظة أن الدقهلية أنجبت على مدار تاريخها لمصر والعالم؛ العديد من الأعلام في شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية والسياسية منهم:

علي مبارك، أبو التعليم، وأم كلثوم، سيدة الغناء العربي، والشيخ متولي الشعراوي إمام العصر، ولطفي السيد فيلسوف الجيل، وأسامة الباز مهندس السياسة المصرية، وفاروق الباز عالم الفضاء، ومحمود الشريف رائد التنمية الريفية وغيرهم الكثير.