محافظ المنوفية يحيل 105 من العاملين في مستشفى قويسنا للتحقيق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستشفى قويسنا المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

وقرر محافظ المنوفية إحالة 105 من أطقم الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل وخاصة بالقطاع الطبي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

محافظ المنوفية يجري حوارا مع المرضى

وتفقد المحافظ غرف الطوارئ والجراحة، وأجرى حوارا مع المرضى للتعرف منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقي العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء، كما تفقد جهاز الأشعة المقطعية واستفسر المحافظ عن نسب تردد الحالات خلال اليوم.