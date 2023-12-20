قيادات جامعة المنوفية يبحثون آليات تعيين المعيدين الجدد بالكليات

ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة الاحتياجات الجامعية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء اللجنة من عمداء الكليات، ومدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس.

مناقشة احتياجات الكليات من المعيدين

وأكد رئيس الجامعة، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض احتياجات الأقسام لتكليف المعيدين وفقا للخطة الخمسية لكل كلية واحتياجات الأقسام، مؤكدا ضرورة الالتزام بالخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة والالتزام بالشفافية والموضوعية عند وضع خطة الاحتياجات وأن يكون التعيين وفقا للاحتياجات الفعلية للكليات والقواعد القانونية المنظمة وقانون تنظيم الجامعات.

وأشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن اللجنة ناقشت احتياجات الكليات وأسس التعيين والتكليف وفقا للقواعد المتبعة والقوانين المنظمة، موضحا أنه جرت مناقشة الخطة الخمسية لكليات الآداب والتربية للطفولة المبكرة والحاسبات والمعلومات والتربية بشبين الكوم، وكلية التمريض، والتربية النوعية وكلية الهندسة الإلكترونية، والاقتصاد المنزلي والصيدلة، والتجارة، إلى جانب مناقشة التكليف بكلية الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.