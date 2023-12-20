محافظ المنوفية يفتتح المبنى الإداري لمركز شباب دمهوج.. يضم مختلف الرياضات

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المبنى الإداري لمركز شباب دمهوج بقويسنا على مساحة 180 مترا مربعا، ويتكون من طابقين بتكلفة إجمالية مليون و750 ألف جنيه.

عبدالستار: مركز الشباب يضم كافة الأنشطة الرياضية

وأكد عفيفي عبد الستار رئيس مجلس الإدارة لمركز شباب دمهوج، أن المبنى الإداري أزيل في 2009، وجرى الحصول على موافقة جديدة لبناء مقر إداري لخدمة أبناء القرية من الشباب والأطفال نظرا للمساحة الكبيرة المقام عليها المقر الذي افتتحه محافظ المنوفية اليوم.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة لمركز شباب دمهوج، في تصريحات خاصة للوطن، أن المقر الإداري الجديد يوجد به صالة أنشطة، وجيم، وكارتيه، وتنس طاولة، وبلياردوا، فضلا عن وجود ملعب كرة قدم، يقام عليه عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الرياضية لخدمة كل أبناء القرية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات وتسريع معدلات الإنجاز بها لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية صالات الجيم والطاولة والكاراتية والملعب الرياضي وحجرة الإدارة للتأكد من المنظومة وتقديم كافة الأنشطة الرياضية بالشكل الملائم.

وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال المنفذة وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، مؤكدا حرص واهتمام القيادة السياسية على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية لبناء جيل قادر على النهوض بالبلاد والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.