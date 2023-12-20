عضو «القومي للمرأة»: السيسي حقق طفرة في تمكين المرأة المصرية.. ونطمح للمزيد

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، مقرر لجنة الفنون والآداب بالمجلس، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي هو حامي حمى المرأة المصرية، وفي فترة حكمه شهد المجتمع مكانة غير مسبوقة للمرأة المصرية وتمكين حقيقي على الأرض في كل القطاعات وعلى جميع المستويات.

استكمال النجاح والإنجاز

وأوضحت راني يحيى، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي تنتظر استكمال ما بدأه من نجاح وإنجاز في العديد من الملفات المختلفة وليس فقط ملف المرأة، لافتة إلى أنَّ الرئيس السيسي يضع المرأة دائمًا نصب أعينه حين العمل على أي مشاريع تنموية، إذ أن كل المشاريع التنموية التي تم إنشاءها في الدولة تصب في مصلحة المرأة.

ولفتت إلى أنَّه من أبرز المشاريع التي استفادت منها المرأة هو المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، الذي أدى إلى زيادة وعي المرأة الريفية وتحسين حالها من خلال تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا عن استفادة المرأة من كافة المبادرات الصحية التي تطلقها الدولة.

المرأة المصرية تطمح للمزيد

وأضافت أنَّ المرأة المصرية تطمح للمزيد خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي ومن المهم استكمال الجهد المبذول في الخروج بقانون أحوال شخصية منصف للطفل والمرأة والأسرة المصرية ككل، فضلًا عن الطموح في زيادة تمثيل النساء في المجالس والإدارات المختلفة.