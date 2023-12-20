ما الفرق بين أعراض الإنفلونزا ومتحور كورونا الجديد؟.. «الصحة» تجيب

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان الفرق بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وأعراض متحور كورونا الجديد، موضحا أن هناك تشابها كبيرا بين أعراض الفيروسات التنفسية، التي تشمل «الإنفلونزا الموسمية وكورونا والفيروس المخلوي والفيروس الغدي».

ولفت المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفرق يكون طفيفا للغاية، والطبيب المختص هو الذي يستطيع التفرقة بينها، لكن حال الإصابة في التوقيت الحالي بالأعراض المتشابهة قبل الحصول على العلاجات، لابد من استشارة الطبيب، حتى لا يتم الإصابة بالمضاعفات الصحية الخطيرة.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

وحدد المصدر أعراض الإنفلونزا الموسمية، وجاءت على النحو التالي:

- ارتفاع فى درجة الحرارة

- سعال جاف يمكن أن يمتد لعشرة أيام

- آلام فى العضلات

- احتقان الحلق

- سيلان الأنف

- صداع

أعراض متحور كورونا الجديد

وحول أعراض متحور كورونا الجديد، قال المصدر وفقا لما ورد من منظمة الصحة العالمية جاءت الأعراض على النحو التالي:

- ارتفاع درجة الحرارة

- سيلان الأنف

- آلام فى العضلات

- احتقان فى الحلق

- آلام فى الأذن

- القىء

- الإسهال

- فقدان حاسة الشم والتذوق

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وأكد المصدر أن المتحور الجديد لفيروس كورونا، لم يصل مصر حتى الآن، ولا توجد أي حالات مصابة به، مشيرا إلى أن المتحور الجديد يتسم بسرعة الانتشار، لكن الإصابات خفيفة للغاية، ولا يوجد ما يستدعي القلق، لكن يجب اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل الأيدي، والبعد عن الزحام والحصول على اللقاحات.