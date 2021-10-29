تعرف على أعراض الإنفلونزا الموسمية.. منها الصداع والتهاب الحلق

تنتشر الإصابة بعدوى الإنفلونزا الموسمية خلال الفترة الحالية بين المواطنين، لذا تستعرض «الوطن»، مختلف أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية التي كشفت عنها وزارة الصحة والسكان، والتي إذا ظهرت على أي شخص تعتبر مؤشرًا على الإصابة بعدوى الإنفلونزا الموسمية.

بالتفاصيل.. أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

تنقسم أبرز أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية إلى 7 أعراض رئيسية والتي عرضتهم وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهم كالتالي:

1 - سيلان في الأنف.

2 - الغثيان.

3 - الصداع.

4 - ألم في كل من العضلات والمفاصل.

5 - ارتفاع في درجة حرارة جسم الشخص بشكل مفاجئ.

6 - إصابة الفرد بالسعال، وهو في الغالب يكون السعال جافاً.

7 - التهاب في الحلق.

طرق انتشار الإنفلونزا الموسمية بين الأفراد

وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، فإن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بين الأفراد بشكل سريع وتنتقل العدوى بينهم داخل الأماكن المزدحمة، وذلك في الوقت الذي يعطس أو يسعل فيها الفرد المريض والمُصاب بالعدوى.

كيف نحد من انتشار عدوى الإنفلونزا الموسمية؟

جاوبت وزارة الصحة والسكان على سؤال «كيف لنا أن نحد من انتشار العدوى بالإنفلونزا الموسمية؟» وأوضحت أنه يجب على مختلف المصابين بالإنفلونزا الموسمية أن يغطوا الأنف والفم بمنديل، وذلك بالإضافة إلى غسل اليدين بشكل منتظم ومستمر.

وزارة الصحة: يجب على الحاصلين على لقاح كورونا بالاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الصحة أنه يجب على كل من حصل على لقاح فيروس كورونا الاستمرار في أن يتبع مختلف قواعد الوقاية من العدوى، وأوضحت «الصحة» أن الحصول على لقاح كورونا يعمل على كل من تقليل فرص الإصابة بالفيروس، وفي حالة الإصابة يعمل اللقاح على تقليل من شدة الأعراض.