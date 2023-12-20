طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى الكويتي في رفح كتب: منتصر سليمان 03:30 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: تزايد الضغوط على الحكومة البريطانية لوقف إطلاق النار في غزة ماليزيا تمنع السفن الإسرائيلية من الرسو في موانيها بسبب العدوان على غزة إخلاء مركز جباليا الطبي شمالي غزة بسبب القصف الإسرائيلي المكثف حوله وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح 6 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم إسماعيل هنية يصل إلى مصر لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان