الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة في حال الرفض.. خطوات بسيطة

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا نقديًا لبعض الفئات المستحقة تيسيرًا عليهم ولمساعدتهم في ظل غلاء المعيشة، لذا يحرص الكثيرون على التقديم للاستفادة من الخدمات والمزايا، ويقابل البعض بالرفض ويقدمون تظلم بسبب ذلك، لذا يبحثون عن طرق الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة وما وصلت إليه نتيجة ما قدموا عليه من اعتراض لعدم القبول من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي طرق الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة، والاستعلام عن العديد من الخدمات المتعلقة بتلك الفئة وذلك لحل المشاكل التي تواجه المواطنين المستفيدين.

الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويمكن للمستفيدين تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنا.

الخطوة الثانية: يجب على الراغب في الحصول على دعم تكافل وكرامة أو تقديم تظلمات إدخال رقمه القومي المكون من 14 رقمًا بشرط أن تكون البطاقة سارية.

الخطوة الثالثة: الضغط علي خيار «استعلام».

الخطوة الرابعة: تظهر نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء سارية أم متوقفة ونوع البطاقة.

الخطوة الخامسة: على المستفيد كتابة الشكوى وتفاصيل التظلم ثم الضغط على أيقونة «تسجيل».

الخطوة السادسة: ستظهر رسالة تمّ تسجيل الشكوى بنجاح.

الخطوة السابعة: يجب طباعة الشكوى التي جرى تسجيلها ثم الضغط على كلمة طباعة.

الخطوة الثامنة: تجيب وزارة التضامن في وقت لاحق على الشكوى وتوجه المستفيد أو المتظلم إلى الإجراء الواجب اتخاذه.

طرق الاستعلام عن طلبات تظلمات تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي طريقتين للاستعلام عن طلبات تظلمات تكافل وكرامة، من خلال الاتصال عن طريق الخط الساخن 19680، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وإدخال الرقم القومي للمستفيد الراغب فى تقديم التظلم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة بداية من 15 من كل شهر.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن عدة أماكن يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة وهي كما يلي:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- منافذ فوري.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

- بنك ناصر الاجتماعي وبعض الفروع في جميع المحافظات.

كيفية التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة

ويمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة للفئات المستحقة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة:

الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة

1- صور بطاقة الرقم القومي سارية للأفراد 18 عامًا فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 عامًا.

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة إن وجدت.

5- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وللطلاب للمقيدين جامعيًا.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يثبت الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

مزايا تكافل وكرامة

وهناك بعض المزايا التي يحصل عليها مستفيدي تكافل وكرامة وهي كما يلي:

1- الدعم النقدي.

2- الإعفاء الكامل من المصاريف المدرسية وصرف مصروفات للدراسة لطفلين بحد أقصى.

3- إتاحة الكشف الطبي المجاني والعلاج المجاني واجراء العمليات الجراحية المجانية.

4- تحصل جميع أسر تكافل وكرامة على بطاقات الخبز المدعم.

5- توفير العديد من المنح الدراسية في الجامعات مجانًا لأبناء أسر تكافل وكرامة.