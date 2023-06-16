6 مميزات في برنامج «تكافل وكرامة».. علاج مجاني ومنح تعليمية

يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر الذي يشمل حزم مختلفة من الدعم النقدي وغير النقدي للأسر الأولى بالرعاية في مصر.

تكافل وكرامة برنامج حماية اجتماعية

الدكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أكد في تصريحات تليفزيونية له أن برنامج تكافل وكرامة يعتبر برنامج حماية اجتماعية شامل ويحتوي على مجموعة حزم حماية اجتماعية تقدم للأسر الأولى بالرعاية بالاضافة للدعم النقدي

خدمات تكافل وكرامة

1- تستفيد أسر تكافل وكرامة من الدعم النقدي.

2- الإعفاء الكامل من المصاريف المدرسية وصرف مصروفات للدراسة لطفلين بحد أقصى داخل كل أسرة.

3- جميع أسر تكافل وكرامة تستطيع الحصول على كشف طبي مجاني والعلاج المجاني واجراء العمليات الجراحية المجانية.

4- تحصل جميع أسر تكافل وكرامة على بطاقات الخبز المدعم.

5- توزيع 100 ألف كيلو لحوم على مستفيدي تكافل وكرامة شهريًا.

6- توفير 250 منحة دراسية في الجامعات مجانًا لأبناء أسر تكافل وكرامة الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.