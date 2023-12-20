بدء التقديم لمسابقة الأم المثالية 2024 في السويس.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، بدء تلقي طلبات التقديم لمسابقة الأم المثالية 2024، تحت إشراف أميمة رفعت وكيل الوزارة في السويس.

شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية 2024

وجاءت شروط التقديم كالتالي:

- ألا يقل سن الأم عن 50 عاما.

- أن يكون لها قصة عطاء.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3.

- الإلمام بالقراءة والكتابة.

ويستمر التقديم حتى 24 يناير المقبل.

الفئات المكرمة في مسابقة الأم المثالية

وجاء في إعلان مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، أن فئات الأمهات المكرمة 2024 في مسابقة الأم المثالية تتضمن الأم البديلة وأم من ذوي الإعاقة وأم متطوعة من أجل حياة كريمة وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي ورائدة اجتماعية متميزة.