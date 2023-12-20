افتتاح المؤتمر الدلي 18 لحماية البيئة والتنمية المستدامة بجامعة الزقازيق

افتتحت جامعة الزقازيق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر بعنوان العلوم الأساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة والتنمية المستدامة اليوم الأربعاء بقاعة السيمينار الكبرى بكلية العلوم، بمشاركة كوكبة من أساتذة كلية العلوم.

المؤتمر فرصة لالتقاء الأساتذة والباحثين

أعربت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة عن افتتاح المؤتمر كونه إنجازاً من إسهامات الكلية المشهود لها حرصها على إقامة المؤتمر بشكل مستمر، والذي يعد فرصة عظيمة لالتقاء الأساتذة والباحثين من مختلف الجهات والمؤسسات الجامعية والبحثية لبحث ودراسة ومناقشة كل ما هو جديد خاصة فى ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي تؤثر على جميع أشكال الحياة، فالعالم يسعى لتحقيق البيئة الخضراء المستدامة والطاقة المتجددة، والتي ينبغي على كل الدول والمؤسسات والأفراد أن تتكاتف من أجل تحقيق هذا الهدف.

تشجيع المشروعات البحثية

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن الجامعة بدأت بتشجيع وتبني المشروعات البحثية والتعاون لتنفيذها وتحقيق الاستفادة، حيث نفذ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدداً من الخطوات والأنشطة، مثل تنظيم ملتقى مواجهة التغيرات المناخية، وجاري تنفيذ مشروع نحو حرم جامعي مستدام.

مسابقة لأفضل مسابقة

نظم القطاع مسابقة بين جميع الكليات لأفضل كلية صديقة للبيئة من خلالها تتأهل الجامعة للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية ، مما ساهم في توفير المعايير والشروط للمشاركة في عددٍ من التصنيفات العالمية المتعلقة بالبيئة ، حيث حققت الجامعة ترتيبا متقدما في تصنيف green metric وتصنيف(كيو إس للاستدامة) QS Sustainability لأول مرة.

إنتاج بحث علمي يحقق رؤية مصر 2030

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال عنان أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط تحديات كثيرة تعوق التنمية المستدامة مثل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والسيول والطلب المتزايد للطاقة المتجددة ومعالجة وتدوير مياه الصرف والمخلفات الزراعية بما يتطلب تكاتف سواعد الباحثين بكلية العلوم والجامعات المصرية لإنتاج بحث علمي تطبيقي يلبي احتياجات المجتمع ويحقق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.