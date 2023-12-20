رفع 269 طن مخلفات في حملات بالقنطرة وأبوصوير بالإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة اليوم الأربعاء، استهدفت إزالة تكدسات القمامة في الشوارع والميادين والشوارع الفرعية، في حي أول، ومركزي القنطرة غرب وأبوصوير.

رفع 63 طنا في القنطرة غرب

واستهدفت حملة مكبرة في مركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية، رفع 63 طنا من القمامة، من مدينة القنطرة غرب وقرية الرياح، الي جانب تمهيد وتسوية طريق عزبة حسني في قرية الرياح وصيانة 8 كشافات إنارة وشد 100 متر من الأسلاك الكهربائية في القرية.

كما استهدفت حملة أخري في مركز أبوصوير رفع 97 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة ومن الصناديق الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة الي جانب رفع الأتربة من جانبي شارع المعاهدة والطريق الصحراوي.

واستهدفت حملة مكبرة رفع المخلفات بالإسماعيلية من قري «المنايف، السبع آبار الشرقية، المحسمة الجديدة، الواصفية، أبوصوير البلد، والسبع الغربية»، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة بشارع المعاهدة بالمدينة، وتنفيذ قرية السبع آبار الغربية حملة الرش للوقاية من الأمراض والباعوض والناموس.

حملة مكبرة في حي اول

وفي حي أول الإسماعيلية، استهدفت حملة مكبرة تفريغ صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ109 أطنان بمناطق الجامعة القديمة، حي الأسرة، حي الإسراء، المحطة الجديدة، شارع سوريا شارع محمد علي، طريق البلاجات، كوبري تحيا مصر، خلف كورنيش محمد علي، خلف شارع وابور النور.