مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم يوما رياضيا لذوي الهمم ببيلا

نظمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، المسابقة الرياضية لذوي الهمم، وذلك بإدارة شباب بيلا، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن البرامج الترفيهية المتعددة التى تقدمها المديرية لذوى القدرات من النشء والشباب عبر مراكز الشباب، بالمحافظة، بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

توزيع جوائز علي المشاركين

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن فعاليات اليوم الرياضي يتم بها تنفيذ الأنشطة الرياضية لذوي القدرات والهمم، بحضور أسرهم بجانب إقامة مسابقات رياضية، وتوزيع هدايا تذكارية وجوائز عليهم وتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، كونها أسلوب حياة، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم، وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لإكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ لهم بصورة إيجابية.

تنفيذ ومتابعة لليوم الرياضي

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن تلك المسابقة تساعد علي اكتشاف المواهب لأبنائنا من ذوي الهمم، وذلك من خلال متابعة إدارة شباب بيلا، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وتحت إشراف صبحى عبد العزيز ،مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات، ومحمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا، وفريق عمل قسم خدمات الشباب بإدارة شباب بيلا.