«أزهرية مطروح»: لا شكاوى من امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم (صور)

أكد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عدم وجود أي شكاوى من امتحان الفصل الدراسي الأول في المعاهد الأزهرية في مادتي الحاسب الآلي والمستوي الرفيع، للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظة مطروح.

امتحان الفصل الدراسي الأول في المعاهد الأزهرية

وقال رئيس منطقة الأزهر الشريف بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إنه جرى متابعة امتحان الفصل الدراسي الأول في المعاهد الأزهرية المستوى الرفيع والحاسب الآلي، والمرور الميداني علي لجان الامتحانات في معاهد فتيات مطروح، وبنين مطروح النموذجي وغيرهم، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وانتظامها، بحضور سيد عثمان، مدير إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح.

إجراءات احترازية في لجان الامتحانات

وأشار رئيس منطقة الأزهر الشريف بمحافظة مطروح، إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وهدوء اللجان وانتظامها، مشدداً خلال متابعتة على اتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومراعاة الدقة التامة في التصحيح ورصد الدرجات.