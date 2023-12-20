«زووم إفريقيا» يواصل التغطية الخاصة لمؤتمر المناخ «COP28» بدبي

تقدم الإعلامية سالي عاطف، في برنامجها «زووم إفريقيا» على قناة CBC، غدا، حلقة جديدة وتغطية خاصة لفعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدبي.

تجري سالي عاطف لقاء مع أبوبكر جالو، المسؤول في وزارة البيئة بدولة غامبيا؛ للحديث عن مشاركة بلاده في فعاليات مؤتمر المناخ بدبي، ومدى تأثرها بأضرار التغيرات المناخية.

كما تجري لقاء مع جيري اسكندر، مسؤول تنمية وتطوير بتنزانيا، ودور بلاده في التخفيف من حدة تغير المناخ في العالم.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ بدبي، تجري الإعلامية لقاءات مع كل من أليماتا كوني، خبير اقتصادي ومالي وبيئي بدولة كوت ديفوار، والبروفيسور بروسبر ماتوندي الأمين الدائم لوزارة البيئة والمناخ والحياة البرية بزيمبابوي، للحديث عن أضرار المناخ المدمرة على زيمبابوي من جفاف وفيضانات.

كما تجري لقاء خاصا مع ليفوكو مواجي، وزير الطاقة والمعادن بدولة بوتسوانا، إذ يكشف عن أن بوتسوانا تحصل على اقتصادها الرئيسي من خلال استغلال الموارد المعدنية الهائلة التي تزخر بها.

يذكر أن برنامج «زووم إفريقيا» يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة 6 مساء على قناة «CBC».