«زووم إفريقيا» في رحلة خاصة من قلب كينيا على cbc غدا

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج «زووم إفريقيا» على قناة «CBC»، يوم غدا الجمعة حلقة جديدة في رحلة خاصة لدولة كينيا، إذ تجري حوارات مع مسؤولين ونفذت جولات ميدانية لاكتشاف أفضل الأماكن السياحية في كينيا.

زووم إفريقيا في سوق الماساي بكينيا

يسلط البرنامج الضوء على سوق الماساي بكينيا من خلال جولة به، لمعرفة أنشطة السوق وأبرز المنتجات المعروضة فيه، وقامت الإعلامية سالي عاطف، بإجراء لقاء مع ماما فريشكا، وماما اليس، بائعات في السوق للحديث عن المنتجات الكينية.

وتجري سالي عاطف، جولة داخل حديقة نيروبي الوطنية التي تعد أكبر مناطق الجذب السياحي في كينيا، كما أجرت لقاء مع بنينا مالونزا، وزيرة السياحة الكينية؛ للحديث عن أبرز المناطق السياحية في المدينة الخضراء.

لقاء مع سفير مصر في كينيا

كما تجري مُقدمة برنامج زووم أفريقيا، لقاء مع السفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، للحديث عن طبيعة العلاقات بين مصر وكينيا على مر التاريخ، ويوضح فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

يذكر أن برنامج «زووم إفريقيا» يذاع كل يوم جمعة على قناة CBC في تمام الساعة 8 مساء.