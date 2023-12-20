محافظة الدقهلية توفر البصل بتخفيضات تصل إلى 35%

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، توفير سلعة البصل للمواطنين، بتخفيضات تصل إلى 35% في بعض المنافذ في المحافظة، بالتعاون مع جمعية مواطنون ضد الغلاء.

وأوضحت المحافظة، أن التخفيض جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط، من خلال التعاون مع كل أجهزة الدولة والتجار، وجمعيات التجار المستوردين والمصدرين.

تخفيض الأسعار علي سلعة البصل بالدقهلية

وحددت المحافظة أماكن المنافذ التي توفر البصل بالتخفيضات، وهي:

- منفذ بيع اللحوم بشارع الجيش بجوار مديرية الزراعة أمام استاد المنصورة

- منفذ بيع اللحوم بشارع الجيش أمام محطة الأتوبيس الدولي.

وأكدت المحافظة، أن هناك تنسيق مستمر مع جمعية مواطنون ضد الغلاء، لتوفير مزيد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع التجار والمصدرين، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأشارت إلى أنها نظمت نحو 21 معرضًا لبيع السلع والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة الماضية، بتخفيضات تتراوح بين 15% و30%.

وأوضح محمود العسقلاني، رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الجمعية تسعى لتوفير عدد من السلع الغذائية بالتعاون مع مجموعة من التجار والمصدرين، وتم اليوم توفير الدفعة الأولى من البصل بالتخفيضات، وسيتم توفير دفعات متتالية بداية من يوم السبت القادم.