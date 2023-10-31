تخفيضات كبيرة على اللحوم والزيت والسكر بالدقهلية ضمن مبادرة خفض الأسعار

شهدت منافذ مبادرة تخفيض الأسعار بالدقهلية، إقبالا من المواطنين، من خلال شراء العديد من السلع الغذائية المختلفة، سواء اللحوم أو الخضار أو البقوليات، في ظل تخفيضات بنسبة 25% و30% بحسب السلعة.

تخفيضات السلع الغذائية بالدقهلية

ورصد «الوطن» تخفيضات بشكل كبير بمنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة. تقول نجلاء محمد بائعة البيض بالمنفذ لـ«الوطن»، إن الأسعار انخفضت عن الأيام السابقة لتبدأ من 125 جنيها بدلا من 135 جنيها والبيض الأحمر بـ128 جنيها بدلا من 140 جنيها.

وأوضحت أن معدل البيع كان عاليا من خلال إقبال المواطنين على الشراء بأسعار مخفضة: «ببيع في اليوم من 300 لـ400 طبق بيض، وبنزل مرتين في اليوم بضاعة وده إقبال كبير من المواطنين على عكس مختلف المحلات والسوبر ماركت الكبيرة».

تخفيضات في أسعار البقوليات

أما أسعار البقوليات في المنافذ فتصل لـ15% ومنها:

- العدس الأصفر 40 جنيها والعدس البني 38 جنيها.

- درة الفشار 42 جنيها للكيلو.

- الفاصوليا 30 جنيها.

وجاءت أسعار سلع التموين كالآتي:

- الزيوت بـ46 جنيها للتر، والنصف لتر يبدأ من 35 جنيها، و700 جرام تبدأ من 37 جنيها.

- 2 لتر زيت بـ120 جنيها.

- السكر بـ27 جنيها للكيلو.

تخفيضات العسل في منافذ الدقهلية

وأوضح محمد صبري، يبيع عسل نحل بالمنفذ، أن الأسعار في العسل تشهد تخفيضات كبيرة لديه، إذ تبدأ من 10% ويوجد عدد كبير من العروض علي المنتج، التي لقيت إقبالا كبيرا من المواطنين منها:

- عروض الكيلو من 85 جنيها لـ70 جنيها.

- نصف كيلو 35 جنيها بدلا من 45 جنيها.

- عروض 2 كيلو بـ115 جنيهها بدلا من 130 جنيها

- أنواع لعلاج الجيوب الأنفية 110 جنيهات

- العسل المكسرات 115 جنيها بدلا من 135 جنيها والنصف بـ60 جنيها

- عسل موالح للبرد والإنفلونزا

- الأكثر إقبالا وشراء زهيرة البرسيم بـ70 جنيها

تخفيضات على أسعار اللحوم

وأوضح محمد غنيم، بائع لحوم بالمنفذ، أن الإقبال كبير من المواطنين على شراء اللحوم كبير، خاصة وأن الأسعار اللحوم في المنفذ جاءت بتخفيضات من 350 و320 جنيها إلى 220 جنيها ثم إلى 215 جنيها بتخفيضات كبيرة، وهي لحوم بلدية صغيرة طازجة وجرى عرضها بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة للتخفيف عن المواطنين ومنها:

- سعر كيلو الكبدة البلدي بدلا من 350 أصبح 215 جنيها

- سعر كيلو اللحوم المفرومة البلدي بدلا من 350 أصبح 215 جنيها