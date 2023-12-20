محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف السيارات والمعدات استعدادا لإدارة الأزمات

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اصطفاف سيارات ومعدات الوحدات المحلية المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية.

ورافق المحافظ في جولته، اللواء محمود تيمور رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والعميد محمد شعيب عضو فرع الهيئة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، والرقابة الإدارية، وهيئة تفتيش القوات المسلحة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأشاد المحافظ بالإعداد والجاهزية الفنية لكافة عناصر الاصطفاف، مؤكدًا أن الهدف من الاصطفاف هو التأكد من عمل كافة المعدات المشاركة بالكفاءة المطلوبة، وجاهزية واستعداد العنصر البشري، للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات أو طوارئ.

كما أشار المحافظ إلى أن الاصطفاف يهدف أيضًا إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات التي تقدمها تلك المعدات للمواطنين في قطاعات النظافة العامة والتجميل، وإزالة الإشغالات والتعديات، وغيرها من الخدمات.

وعقب تفقد الاصطفاف، قام المحافظ وأعضاء اللجنة المشتركة بجولة ميدانية تفقدوا خلالها محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الهجارسة بمركز سوهاج، ومحطة مياه الشرب بقرية «نيدة» بأخميم.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مرافق المحطات، واطمأن على كفاءة تشغيل وعمل المحطات، وجاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للتعامل مع أي طوارئ أو أزمات محتملة.