إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية في قرية «متبول» بمركز كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تمكنت خلالها من تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات بقرية متبول، بمساحة قدرها 4 قراريط أرض زراعية ومخالفات بناء، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وجرى تسليم الأرض لجهة الولاية.

تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات

جاء ذلك بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبحضور هاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وحمادة الرويني، رئيس قرية متبول، وحضور فني الإدارة الهندسية، ومندوب حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية بالقرية.

رصد حالات البناء المخالف والعشوائي

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلّف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي، وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.