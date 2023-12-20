متحف أعلام الدقهلية يستقبل طلاب المدارس ضمن مبادرة «اعرف بلدك» (صور)

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، استقبال وفد من طلاب مدرسة اللواء عبد العاطي الرسمية للغات في مركز السنبلاوين في ديوان محافظة الدقهلية، داخل متحف أعلام الدقهلية، ضمن مبادرة «اعرف بلدك».

استقبال الطلاب في متحف أعلام الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، إلى إطلاق مبادرة «اعرف بلدك» والتي تستهدف غرس روح الانتماء في نفوس النشء من تلاميذ وطلاب المدارس من أبناء محافظة الدقهلية.

وأكدت المحافظة، أن الزيارة في متحف المحافظة جاءت لغرس روح الانتماء وتنمية الوعي لدي التلاميذ ، من أجل التعرف علي تاريخ وإنجازات وإسهامات أعلام الدقهلية من الأئمة والعلماء والأدباء والشعراء، وتأثيرهم الكبير في كافة المجالات ليكونوا قدوة لهم في مستقبلهم.

تعريف الطلاب بتاريخ المحافظة

وأضافت، أن برنامج المبادرة يتضمن تعريف تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظة الدقهلية ودورها في الانتصارات علي مر العصور، وموقعها الفريد بين المحافظات، ومناطقها السياحية والاثرية وأبناء المحافظة، والذين لهم دور وتأثير في كل مجالات الحياة الانسانية العلمية والادبية والفكرية والفنية والسياسية والدينية.