«المؤتمر»: استكمال الحوار الوطني برعاية الرئيس تشجيع على التعددية

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استكمال الحوار الوطني برؤية جديدة وبشكل متميز تحت إشرافه شخصيا، مضيفًا أنه من المرحلة الأولى للحوار الوطني كان الرئيس أعلن تبنيه جلسات الحوار الوطني، واتخاذ قرارات فيها وفق سلطاته، أو إرسالها لمجلس النواب إذا كانت تحتاج إلى تشريعات أو قوانين.

وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اهتمام الرئيس باستكمال الحوار الوطني يعكس رسالتين، أولها أنه شاهد ما حدث في الانتخابات الرئاسية كان نتاجا لحالة الحراك والزخم السياسي للأحزاب والنخب السياسية والمرشحين، شجعت على هذه التعددية التي لم تشهدها البلاد من قبل، وكذلك خروج هذا الكم من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، والتصويت بنسبة تتعدى 66%، وهذا نتاج الحالة التي خلفها الحوار الوطني.

الحوار الوطني

وأشار، إلى أن الحوار الوطني بدأ بمبادرة العفو الرئاسي، التي كانت رسالة من الرئيس للتسامح مع الجميع، والتي رأى أنها لابد أن تسود مع المجتمع لتعود له قيمه، وعاداته بالتسامح، طالما لم تلوث اليد بالدماء أو بأعمال تخريب للبلد، وبالتالي الكل مسموح له العمل السياسي، مضيفًا أن المساحات الإعلامية الممنوحة شجعت أيضا على هذا الحراك.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المرحشين بالانتخابات الرئاسية، خرجوا بعدد من المكاسب منها أنهم نالوا الشرف لخوض هذه التجربة، التي هى من أهم مكاسبهم وأحزابهم التي ستقوم بإعادة تقييم تلك التجربة، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، والاستعداد لما سيحدث من تحول ديمقراطي بالمرحلة المقبلة، فضلا عن التأكيد للعالم أن مصر بها تعددية سياسية ومناخ يسمح بقول الرأي والرأي الآخر، ما يعزز من المناخ الديمقراطي والإعلامي المفتوح.