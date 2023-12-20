الموافقة على زرع 30 عمود كهرباء جديدا على طريق الصلاحات بالدقهلية

عقدت رئاسة مجلس مدينة بني عبيد، في محافظة الدقهلية، اجتماعا تنفيذيا طارئا، لمناقشة الأمور والموضوعات المهمة التي تخص وتخدم المواطنين داخل نطاق مركز بني عبيد، بهدف تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، في مختلف المجالات الخدمية.

أكد متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، خلال الاجتماع، رفع كفاءة وترميم طريق السنباري، مرورا بعزبة النوم، وصولاً إلى قرية الصلاحات، وكذلك الطريق المؤدي إلى مدرسة اللغات والمدرسة اليابانية، والموافقة على زرع عدد 30 عمود كهرباء جديدا على طول طريق الصلاحات عزبة صبري.

الإزالة الفورية للمباني المخالفة والعشوائية

وبحسب البيان شدد «متولي»، على الإزالة الفورية لكل المباني المخالفة والعشوائية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومناقشة الكتاب الدوري بخصوص البدء في إصدار ترخيص البناء بنظام الترخيص الإداري، طبقاً للمخطط التفصيلي والاستراتيجي، ليكون بديلاً للشروط المطلوبة لقانون البناء الجديد، وتحديد وتقدير رسوم وتكاليف رخصة الهدم والبناء طبقاً لأحكام القانون فى هذا الشأن.

سداد 10 آلاف جنيه رسوم معاينة

وناقش «عبد العال» سداد مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم معاينة لصالح هيئة المساحة بالدقهلية لعمل فصل حد مساحي قطعة أرض أملاك دولة وبين بعض من المواطنين ببنى عبيد للوقوف على مدى إمكانية استغلال هذه الأرض لبناء مصالح حكومية ذات النفع العام عليها .