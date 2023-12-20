إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في القرى والمراكز بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

إزالة 18 حالة تعد

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، شنت عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

واسفرت الحملة اليوم عن إزالة 18 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، فيما تمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بشارة: لا تهاون في إزالة أي تعديات

وشدد محافظ الإسماعيلية، على أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

وأضاف أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.