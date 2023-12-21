حفلات غنائية احتفالا بالكريسماس.. أبرزها لـ محمد منير

أعلن عدد من المطربين عن إقامة حفلاتهم الغنائية احتفالا برأس السنة وموسم الكريمساس لعام 2024، وذلك من أجل تخفيف وطأة الأحداث الجارية التى يشهدها العالم في بقاعه المختلفة من قسوة ومجازر وحشية؛ حيث بدأت بالكاد تعود الحياة لطبيعتها، والتي يستعرضها «الوطن»، في التقرير التالي:

محمد منير

يحيى الكينج محمد منير، حفل رأس السنة بصبحة فرقة مسار اجباري، وعفرتو، ليلة رأس السنة وذلك يوم 31 من ديسمبر الجاري، بالشيخ زايد، كما يشهد الحفل العديد من الألعاب النارية والاستعراضية احتفالا برأس السنة.

تامر عاشور

يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفل رأس السنة يوم الجمعة المقبل، بالاضافة لحفل آخر يوم 23 بالشيخ زايد، والذي كان مقررًا له من قبل ولكن تم تأجيل لأكثر من مرة بسبب الأحداث المؤسفة التى تعرض لها الفلسطينين.

رامي صبري

كما أعلن المطرب رامي صبري عن إحياء حفل رأس السنة، يوم 31 ديسمبر في أحد الفنادق بالقاهرة، حيث يقدم باقة متنوعة من أغانيه للجمهور.