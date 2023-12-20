غزة حاضرة في حفل تامر عاشور بالشيخ زايد: مساعدات مالية وتبرع بالدم

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفلٍ غنائي ضخم، بأحد المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد، مساء الجمعة المُقبل، في ضوء الاحتفالات بموسم رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وتُسيطر أحداث غزة على هذا الحفل المُرتقب، حيث ستُخصص العديد من المساعدات لأهالي فلسطين، وذلك حسبما أعلنت الشركة المنتجة لحفل تامر عاشور.

وأكدت أنه سيتم التبرع بجزء من ثمن تذاكر حفل تامر عاشور إلى مؤسسة الهلال الأحمر، بجانب تخصيص مكان للتبرع المالي للهلال الأحمر داخل الحفل لمن يرغب من الجمهور، فضلًا عن التنسيق حاليًا لتخصيص سيارة إسعاف داخل في محيط الحفل للتبرع بالدم.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل تامر عاشور، ما بين 350 و500 جنيهًا، فيما حظى باب الحجز بإقبال جماهيري طوال الأيام القليلة الماضية.