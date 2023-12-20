عقد اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف الهندسية في ديوان عام محافظة البحيرة

شهد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، جانباً من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك في تخصص الاتصالات والإلكترونيات، وذلك في مكتبة مصر العامة بدمنهور.

اختبارات وظائف ديوان عام محافظة البحيرة

وأكد السكرتير العام، حرص محافظة البحيرة على إتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها.

تطوير الأداء الحكومي

وأشار السكرتير العام إلى أن ذلك يهدف لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

يذكر، أن الاختبارات تُجرى بشكل إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، لضمان نزاهة عمليات التقييم، وإنه تم تقسيم الإختبارات علي فترات زمنية مناسبة حسب كل تخصص لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الإختبارات فى أجواء تنافسية.

ويتم إجراء عدد من الاختبارات فى عدد من التخصصات الهندسية خلال الفترة الماضية، منها الحاسب الآلي والتخطيط العمراني والعمارة وجاري إستكمال باقي التخصصات والانتهاء من الاختبارات فى الموعد المحدد.