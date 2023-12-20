محافظة البحيرة تنظم جولات في الأراضي الزراعية لحل مشاكل الفلاحين

نفذ كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة جولة مرورية على الجمعيات الزراعية بقرى مركز إيتاي البارود، للوقوف على المساحات المنزرعة فعليًا بمحصول القمح هذا العام، وحل شكاوى المزارعين.

تفقد محاصيل القمح المنزرعة في البحيرة

وأكد السكرتير المساعد أن محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد. ‬

جاءت الجولة فى إطار خطة الدولة المصرية الرامية إلي نشر الوعي بين المزارعين بهدف الإرتقاء بمنظومة الزراعة وتطويرها بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بالمرور على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح هذا العام والتواصل مع المزارعين بشكل دوري، للاستماع لمشاكلهم على أرض الواقع، والتوعية بفوائد استخدام الأساليب الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد، لضمان زيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشة المزارعين.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الجولات التفقدية للأراضي المنزرعة بالقمح للوقوف على مشاكل المزارعين وحلها.