عشرات الأردنيين يشاركون في وقفة احتجاجية وسط عمان.. «قاطع قاوم استمر»

مع دخول العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة يومه الـ75، مما أسفر عن سقوط ما يقرب من 20 ألف شهيد، نظم عدد من الأردنيين وقفة احتجاجية أمام أحد المطاعم الأمريكية للمأكولات السريعة في وسط العاصمة عمان، اليوم الأربعاء، يحملون لافتات مكتوبا عليها «قاطع قاوم استمر»، ضمن حملات الدعوة لمقاطعة منتجات الدول الغربية التي تقدم الدعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وبحسب صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شارك عشرات الأردنيين في الوقفة الاحتجاجية مساء اليوم الأربعاء، وسط العاصمة عمّان، حيث رفعوا لافتات بيضاء مكتوبا عليها 3 كلمات «قاطع قاوم استمر»، أمام مجمع تجاري يضم عدداً من المطاعم الأمريكية الشهيرة، التي أعلنت عن دعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وانتشرت دعوات المقاطعة في عدد من الدول العربية، حيث تم زيادة الطلب على المنتج المحلي، ومنتجات من دول أخرى من غير الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم للاحتلال الإسرائيلي وتمده بالأسلحة، إلى جانب فرنسا وبريطانيا ودول غربية أخرى.