محافظ كفرالشيخ: رصف شارع «شاهين- والإسماعيلية» بتكلفة 3 ملايين جنيه

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم رصف شارعي «عمر شاهين» و«الإسماعيلية»، وذلك بحي غرب مدينة كفرالشيخ، بطول 630 مترا، وبتكلفة 3 ملايين جنيه؛ ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية الحالية، مشيرا إلى أن هذان الشارعين يعدان من الشوارع الحيوية بمدينة كفرالشيخ وذلك تحت إشراف اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

إطفاء الشكل الجمالي للشوارع بعمليات الرصف

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن عمليات أعمال الرصف بالمراكز والمدن، وذلك لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة لجموع المواطنين، والتي تعمل علي تسير الحركة المرورية بالشوارع، وإطفاء الشكل الجمالي لها، بما يعود بالنفع علي سكان تلك المدن.

استمرار عمليات الرصف بشوارع المدن والمراكز

وأشار محافظ كفر الشيخ، حول استمرار عمليات الرصف بعدد من شوارع المراكز والمدن، بالمحافظة، طبقاً للمواصفات القياسية المتبعة، موضحاً أن عمليات الرصف تتم تحت أشراف كامل لفرق هندسية متخصصة.

وأوضح محافظ الإقليم، أنه تم رصف عدد من الشوارع المحورية الهامة، بمدينة كفر الشيخ، بعاصمة الإقليم، والتي ساهمت بدورها في تسير حركة السيارات، والمارة، كما تم رصفها طبقاً لأحدث الأعمال الهندسية المتبعه.