مدير «تعليم الإسماعيلية»: لجان مسائية في امتحانات التيرم الأول للصيانة

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إنه بسبب استمرار عمليات الصيانة في بعض المدارس فإنه سيتم إجراء بعض الامتحانات في فترات مسائية.

وأضاف مدير تعليم الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية إقامة الامتحانات في فترة مسائية تأتي لمنع عملية التزاحم وللحفاظ على صحة الطلاب والمدرسين والأفراد العاملين على تأمين العملية الامتحانية ومراقبتها، مشيرا إلى أن جميع المدارس تشهد عمليات تعقيم وتطهير قبل انعقاد اللجان.

تجهيز اللجان لامتحانات الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري أنه وجَّه جميع الإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من تجهيز اللجان المتخصصة للامتحانات في مدارس مدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاث والمراكز المختلفة مثل التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد ومركز الإسماعيلية والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

واضاف "الامتحان سيكون في مستوي الطالب المتوسط ومن داخل المنهج ويراعي مستويات الطلبة المختلفة لعدم تعقيد الامتحانات" مشيرا إلي أنه عقد اجتماع مع موجهي الامتحانات المختلفة للتاكيد علي بساطة الامتحانات.

واعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 لصفوف النقل والشهادات العامة، لتبدأ خلال الفترة من 9 حتى 24 يناير 2024 طبقًا للخريطة الزمنية لكل من الشهادات الايتدائية والإعدادية والثانوية.

وقال الدكتور محمد محمد بحيري أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير لمدة 15 يوم مشيرا إلي أن اعمال تصحيح الامتحانات ستتم بشكل دوري اول باول في الكنترولات المجهزة لضمان إعلانها فور الانتهاء منها.