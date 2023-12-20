«تعليم الإسماعيلية»: نسعى لاكتشاف المواهب بين طلاب المرحلة الابتدائية

قال الدكتور سامي فضل، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية تعمل علي اكتشاف المواهب بين الأطفال وتنميتها في المراحل الابتدائية لقدرة الأطفال علي الاستيعاب بشكل أكبر وتنمية مهاراتهم.

وأضاف وكيل تعليم الإسماعيلية في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهمية المرحلة الابتدائية تكمن في اعتبارها البداية الحقيقية لعملية التنمية الفكرية لمدارك الطفل، وإكسابه المهارات المختلفة من القراءة ومواكبة التطوير في مختلف مناحي الحياة.

وكيل تعليم الإسماعيلية: بناء مهارات الأطفال يبني المستقبل

وقال الدكتور سامي فضل، إن الأطفال يكتسبون من بيئتهم العديد من المهارات المختلفة يجري العمل علي تنميتها في المدارس بتوفير معلمين واخصائيين قادرين علي تنمية هذه المهارات وزيادتها.

وأضاف «الأطفال بطبيعتهم في المرحلة الابتدائية كثيري الحركة، وهناك توجه في جميع المدارس في الإسماعيلية بعدم التضييق علي الاطفال بل اكتشاف مواهبهم وتوجيههم لزيادة هذه المهارات للوصول بها إلى المسابقات المختلفة وتحفيزهم».

وأشار إلي أن بناء قدرات الأطفال في سن صغيرة يساعد في بناء جيل المستقبل قادر علي خوض التحديات خاصة مع التطور النكنولوجي الكبير والسريع في كافة مناحي الحياة، وهو ماتعمل عليه المدرسة بشكل كبير.

«فضل»: المعلم له دور أساسي في بناء قدرات الأطفال

وقال «فضل»، إن المعلم له دور أساسي وكبير في بناء قدرات الأطفال في سن صغيرة، من خلال إقامة المسابقات الداخلية وتحفيز الأطفال على المشاركة سواء كانت رياضية أو فنية أو ثقافية.

واضاف أن اكتشاف الموهبة في سن صغير يساعد في تنميتها والوصول بها الي مكان اكبر برعاية الطفل وتوجيهه سواء داخل المدرسة أو داخل أسرته.