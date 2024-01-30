طريقة حساب معاش الأرملة.. وما الشروط المطلوب توافرها للحصول عليه؟

تعاني الأرامل من عدم معرفة كيفية حساب معاشهن المستحق بعد وفاة أزواجهن، وذلك لضمان حياة كريمة لها ولأبنائها، بعد وفاة عائل الأسرة.

ونوضح لكم عبر السطور التالية، شروط استحقاق معاش الأرملة، وكيفية حسابه، وإجراءات الحصول عليه، وموعد صرفه.

شروط استحقاق معاش الأرملة

قبل توضيح كيفية حساب معاش الأرملة، يجب الإشارة إلى أن هناك عددا من الشروط التي ينبغي توافرها في الأرملة، لتكون مستحقة لمعاش زوجها المتوفي، وهي كالتالي:

- أن تكون أرملة من زوج مستحق للمعاش.

- ألا تكون متزوجة من آخر.

- ألا يكون لها دخل شهري من عمل أو مهنة تدر عليها ما يزيد عن 2400 جنيه.

- أن يكون لديها أولاد صغار.

كيفية حساب معاش الأرملة

أما عن كيفية حساب معاش الأرملة، فيتم حسابه على أساس متوسط أجر زوجها خلال 5 سنوات سابقة على وفاته، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، وإذا كان لدى الأرملة أولاد صغار، فيتم زيادة المعاش بنسبة 20% لكل طفل، بحد أقصى 40%.

فمثلًا: إذا كان متوسط أجر الزوج خلال 5 سنوات سابقة على وفاته 3000 جنيه، فإن معاش الأرملة سيكون 1800 جنيه.

أما إذا كان لدى الأرملة 3 أطفال، فإن معاشها سيزيد إلى 2520 جنيهًا، بزيادة قدرها 600 جنيه عن المعاش الأساسي، وذلك بواقع 20% لكل طفل.

وقد قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الكثير من المزايا والتسهيلات للمواطنين المستحقين للمعاشات، والتي من ضمنها إمكانية حصول الأرملة على المعاش، عقب وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، وذلك بشرط أن يكون الزواج موثق أو ثابت، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 149 لسنة 2019.

طريقة أخرى لحساب معاش الأرملة

وهناك طريقة أخرى لحساب معاش الأرملة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهي كالتالي:

- في حالة وجود أبناء مستحقين أو بنات يتم تقسيم معاش الزوج المتوفي بين الأرملة أبنائها

- في حالة وجود أرملة فقط، تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وولد أو بنت أو أكثر ووالدان، تحصل الأرملة على ثلث المعاش، والأولاد على نصف المعاش، والوالدان على السدس لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وولد واحد أو ابنة واحدة أو أكثر، تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر، تحصل الأرملة على ثلاث أرباع المعاش، ويحصل الأخوة والأخوات على الربع لهم جميعا بالتساوي.

إجراءات الحصول على معاش الأرملة

لتحصل الأرملة على معاش زوجها، يجب أن تقوم بتقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مرفقًا به المستندات التالية:

- شهادة وفاة الزوج.

- شهادة الميلاد الخاصة بالأرملة.

- شهادة الميلاد الخاصة بالأولاد، إذا كان لديهم.

- صور بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأرملة والأولاد.

وسيتم دراسة الطلب من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حالة استيفاء الأرملة للشروط، فسيتم صرف المعاش لها.

موعد صرف معاش الأرملة

يتم صرف معاش الأرملة في الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن الأرملة تستحق معاش زوجها المتوفى من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وذلك إذا كانت تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون، ومنها:

ألا تكون متزوجة بأخرى في تاريخ وفاة الزوج.

ألا تكون مقيمة إقامة دائمة خارج الجمهورية.

ألا تكون مقيدة في السجن أو في إحدى دور العلاج أو المصح العقلي.

متى يزيد معاش الأرملة؟

يتم زيادة معاش الأرملة كل عام بنسبة 5%، وذلك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي.

متى يمكن وقف معاش الأرملة؟

يمكن أن يوقف معاش الأرملة في الحالات التالية:

- إذا تزوجت من آخر.

- إذا أصبحت صاحبة عمل أو مهنة تدر عليها ما يزيد عن 2400 جنيه.

- إذا توفي جميع أبنائها الصغار.

وإذا توقف معاش الأرملة، فيمكنها إعادة تقديم طلب للحصول عليه مرة أخرى، إذا زال سبب الوقف.