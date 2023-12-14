3 فئات تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.. اعرفها
كتب:
بسمة عبدالستار
05:44 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
المعاشات- صورة أرشيفية
حددت هيئة التأمينات الاجتماعية، بعض الحالات التي لا تطبق عليها عقوبة صرف المعاش بعد وفاة المستحق، وتشمل 3 فئات، من بينها الأرمل والأرملة والأبناء والأخوات.
وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الفئات التي تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.
- الأرملة:
- التي يثبت من خلال الإعلام الشرعي أو الحكم القضائي، أن الزوج المؤمن عليه أو مستحق المعاش توفي وهي زوجته.
- أما المطلقة تستحق المعاش في حالة ما إن توفي زوجها وهي في أيام العدة، شرط أن يكون طلاقًا رجعيًا.
- أو أن تكون المطلقة حامل، وتستحق المعاش في الحالتين حتى تنتهي العدة أو أن تضع حملها.
- الأرمل:
- أن يحضر الزوج وثيقة إثبات الزواج أو من خلال الإعلام الشرعي، ويجب أن لا يكون متزوجا من أخرى.
- يستحق الزوج معاش زوجته في حالة الطلاق الرجعي طوال فترة العدة الخاصة بها.
- الأبناء:
- الابن في حالة ما لم يبلغ سن 21 عامًا، ما عدا من هم في المراحل التعليمية، التي لا تتخطى الليسانس أو البكالوريوس.
- لا يستحق المعاش الابن في حالة وصوله إلى سن الـ26.
- كما لا يستحق المعاش في حالة ما إن كان يعمل في أي جهة مؤمن عليه فيها.
- يستحق المعاش الابن العاجز حتي إن تخطي سن الـ26 سنة في حالة إثبات نسبة العجز من خلال التأمين الصحي.
- أما الفتاة تستحق المعاش في كل الحالات ما عدا أنها تكون عاملة أو في حالة زواجها.
- الإخوة والأخوات:
- تطبق عليهم نفس شروط الأبناء إضافة إلى أن لا يكون لديهم دخل يعادل المعاش أو يزيد عنه.
- أن لا يكون لديهم أبناء أو أباء يعملون ومجموع دخلهم يعادل المعاش أو يزيد عنه.
- يجب أن لا يكون قد سبقهم أي من أبناء المتوفي في استحقاق المعاش وخرج عنه.