3 فئات تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.. اعرفها

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية، بعض الحالات التي لا تطبق عليها عقوبة صرف المعاش بعد وفاة المستحق، وتشمل 3 فئات، من بينها الأرمل والأرملة والأبناء والأخوات.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الفئات التي تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.

- الأرملة:

- التي يثبت من خلال الإعلام الشرعي أو الحكم القضائي، أن الزوج المؤمن عليه أو مستحق المعاش توفي وهي زوجته.

- أما المطلقة تستحق المعاش في حالة ما إن توفي زوجها وهي في أيام العدة، شرط أن يكون طلاقًا رجعيًا.

- أو أن تكون المطلقة حامل، وتستحق المعاش في الحالتين حتى تنتهي العدة أو أن تضع حملها.

- الأرمل:

- أن يحضر الزوج وثيقة إثبات الزواج أو من خلال الإعلام الشرعي، ويجب أن لا يكون متزوجا من أخرى.

- يستحق الزوج معاش زوجته في حالة الطلاق الرجعي طوال فترة العدة الخاصة بها.

- الأبناء:

- الابن في حالة ما لم يبلغ سن 21 عامًا، ما عدا من هم في المراحل التعليمية، التي لا تتخطى الليسانس أو البكالوريوس.

- لا يستحق المعاش الابن في حالة وصوله إلى سن الـ26.

- كما لا يستحق المعاش في حالة ما إن كان يعمل في أي جهة مؤمن عليه فيها.

- يستحق المعاش الابن العاجز حتي إن تخطي سن الـ26 سنة في حالة إثبات نسبة العجز من خلال التأمين الصحي.

- أما الفتاة تستحق المعاش في كل الحالات ما عدا أنها تكون عاملة أو في حالة زواجها.

- الإخوة والأخوات:

- تطبق عليهم نفس شروط الأبناء إضافة إلى أن لا يكون لديهم دخل يعادل المعاش أو يزيد عنه.

- أن لا يكون لديهم أبناء أو أباء يعملون ومجموع دخلهم يعادل المعاش أو يزيد عنه.

- يجب أن لا يكون قد سبقهم أي من أبناء المتوفي في استحقاق المعاش وخرج عنه.