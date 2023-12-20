كيف يمكن الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي؟.. 4 خطوات بسيطة

توفر هيئة التأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات للمواطنين للتسهيل عليهم لأن الكثير منهم لا يتمكن من الذهاب إلى المقر الخاص بالهيئة للاستعلام عن المعاش أو نسب الزيادة الخاصة بهم.

الاستعلام من خلال الإنترنت

وتعمل هيئة التأمينات الاجتماعية، على منح أصحاب المعاشات الفرصة للحصول على البيان الخاص بالمعاش من خلال الدخول على شبكة الإنترنت والاستعلام عن معاشهم بالرقم القومي أو بالاسم.

كيف يمكن الاستعلام عن المعاش؟

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» كيف يمكن الاستعلام عن المعاش باستخدام بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقما أو باستخدام الاسم.

الخطوة الأولى: يدخل الشخص على الموقع الخاص بالهيئة من هنا.

الخطوة الثانية: يختار الخدمة الإلكترونية للاستعلام عن البيانات الموجودة في الملف الخاص بالمعاشات.

الخطوة الثالثة: يسجل الدخول على الموقع باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الخطوة الرابعة: يكتب بعدها كلمة المرور للحصول على المعلومات التي يرغب في معرفتها وحينها يمكنه الاستعلام عن المعاش بهذه الطرق.