«الشباب» تعلن عن وظائف برواتب مجزية في سلسلة مطاعم.. طريقة التقديم

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتدريب وتمكين الشباب، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، ومنها مبادرة «توظيف مصر» لتوفير فرص عمل وتوظيف الشباب والخريجين من الجنسين.

فرص عمل في سلسلة مطاعم Fried Chicken

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عقد بروتوكول تعاون مع سلسلة مطاعم Fried Chicken، لتوفير فرص عمل في 6 محافظات.

وأتاحت سلسلة المطاعم، التعيين في الوظائف والمهن التالية:

1. مدير منطقة

2. مدير مطعم

3. مساعد مدير مطعم

4. سوبر فايزر

5. منسق علاقات عملاء بالمطعم (GRO)

6. عضو فريق مطعم (خريجون أو طلبة)

أماكن العمل

وحددت سلسلة المطاعم المحافظات المتاح فيها فرص العمل، وهي (القاهرة الكبرى - بورسعيد - أسيوط - سوهاج - المنيا - الأقصر).

متطلبات الوظيفة

• خبرة سابقة في مجال المطاعم

• السن من 18 إلى 45 عاما.

• موقف محدد من التجنيد أو إثبات قيد أو صورة الكارنيه.

المميزات والحقوق

• رواتب مجزية

• وجبة

• صرف «زي» للعمل

• فرص للترقي

• تأمين اجتماعي

• تأمين طبي

• سكن للموظفين المغتربين

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:

https:--forms.office.com-r-Q3KF0STVUj

- لأي استفسار يرجى التواصل للاتصال (واتس آب: 01067167914).