رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«الشباب» تعلن عن وظائف برواتب مجزية في سلسلة مطاعم.. طريقة التقديم

كتب:

ماهر هنداوي
08:20 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
أحد ملتقيات التوظيف.. أرشيفية

أحد ملتقيات التوظيف.. أرشيفية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتدريب وتمكين الشباب، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، ومنها مبادرة «توظيف مصر» لتوفير فرص عمل وتوظيف الشباب والخريجين من الجنسين.

فرص عمل في سلسلة مطاعم Fried Chicken 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عقد بروتوكول تعاون مع سلسلة مطاعم Fried Chicken، لتوفير فرص عمل في 6 محافظات.

وأتاحت سلسلة المطاعم، التعيين في الوظائف والمهن التالية: 

1. مدير منطقة

2. مدير مطعم

3. مساعد مدير مطعم

4. سوبر فايزر

5. منسق علاقات عملاء بالمطعم (GRO)

6. عضو فريق مطعم (خريجون أو طلبة)

أماكن العمل

وحددت سلسلة المطاعم المحافظات المتاح فيها فرص العمل، وهي (القاهرة الكبرى - بورسعيد - أسيوط - سوهاج - المنيا - الأقصر).

متطلبات الوظيفة

• خبرة سابقة في مجال المطاعم

• السن من 18 إلى 45 عاما.

• موقف محدد من التجنيد أو إثبات قيد أو صورة الكارنيه.

المميزات والحقوق

• رواتب مجزية

• وجبة

• صرف «زي» للعمل

• فرص للترقي

• تأمين اجتماعي

• تأمين طبي

• سكن للموظفين المغتربين

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:

https:--forms.office.com-r-Q3KF0STVUj

- لأي استفسار يرجى التواصل للاتصال (واتس آب: 01067167914).

اقرأ المزيد:

مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه.. «الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف جديدة

وظائف من «الشباب والرياضة» للخريجين والطلاب.. مرتبات تصل لـ8 آلاف جنيه شهريا

وظائف خالية من «الشباب والرياضة» براتب يصل إلى 9 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة في إحدى الشركات المالية بالقليوبية
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.