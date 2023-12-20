مستشارة سابقة لأوباما: حملة بايدن تتأثر بتداعيات العدوان على غزة

أكدت لوري واتكينز، مستشارة سابقة في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أن انتخابات الرئاسة الأمريكية، والحملة الانتخابية للرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، ستتأثر بتبعات العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالت إنه سيكون هناك تناقضات بين المرشحين.

وأضافت المستشارة الرئاسية السابقة، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، يريد ترحيل المهاجرين، ويستخدم عبارات استخدمها الزعيم النازي هتلر من قبل، في حملته الانتخابية، واعتبرت أن هذا سيؤثر على المسلمين والفلسطينيين، ويؤثر على صورة الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الرئيس بايدن يشهد أدنى شعبية له الآن أكثر من أي وقت مضى، ففي ظل التضخم الذي ضرب البلاد، ينظر المواطنون الأمريكيون إلى الدعم الذي يقدم إلى إسرائيل، وتدور حوله نقاشات الآن لتخفيضه، وأيضاً هناك 8 أمريكيين محتجزين في غزة، هذه مشكلات كبيرة تخص المواطن الأمريكي.

ولفتت إلى أن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس بايدن قد تفقده بعض الأصوات، لكنه سيعود لأنه يفعل الشيء الصحيح، بينما ملف التمويل يواجه أزمة بسبب وجود أكثر من دعم، مثل الدعم لأوكرانيا والدعم للحدود الأمريكية الجنوبية.

وأكدت أن نتنياهو يعيش كل يوم بيومه، ويحاول أن يكسب أكبر قدر من الوقت في منصبه، وهذا ليس في صالح الإسرائيليين، وكل الناس حول العالم يعرفون أن من يستسلم لا يجب أن يتم إطلاق النار عليه، وما حدث في الشجاعية جريمة حرب.