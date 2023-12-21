رئيس جامعة أسيوط يلتقي وفدا ممثلا عن شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وفدا ممثلا عن شركة أسيوط الوطنية؛ لتصنيع البترول (أنوبك)، يضم: المهندس محمد بدر رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، والمهندس صدام راتب مدير عام مساعد الشئون الهندسية، و عماد عبد العزيز مدير عام العلاقات العامة بالشركة.

مجالات التنمية بالصعيد

استهدف اللقاء؛ مناقشة سبل تعزيز التعاون المشتركة بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة القائمة؛ في مختلف مجالات التنمية بصعيد مصر، وذلك في إطار تنفيذ مبادئ التنمية الشاملة، والمستدامة، للدولة المصرية.

خبرات الجامعة العلمية

ومن جهته أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط حريصة على تعزيز كافة أوجه التعاون بينها، وبين المؤسسات، والهيئات، والشركات الرائدة، والإفادة من خبرات الجامعة العلمية، والبشرية؛ في دعم وتعزيز مجالات العمل المختلفة، سواء على الصعيد الخدمي، أو التنموي، مؤكداً أهمية الشراكة الوطيدة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الخدمية، والإنتاجية، والتي ينعكس مردودها على خدمة استراتيجية الدولة؛ بما يحقق أهداف، ورؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، أشاد أعضاء الوفد؛ بالمكانة العلمية المرموقة التي تحتلها جامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية، وتخريجها للكثير من الكوادر البشرية المتميزة في مختلف التخصصات، و القادرة على إثراء الحركة العلمية، والصناعية لمجتمع الصعيد، وهو ما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية ، ومجتمعية؛ وفق أسس علمية، وبحثية سليمة.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين؛ تقديراً للتعاون المشترك بينهما، وتوطيداً للمزيد من الشراكات المستقبلية.